РИАМО - 22 дек. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов высказал мнение, что в стране проведут законодательный демонтаж института накопительных пенсий, сообщает РИА Новости.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии — прим. РИА Новости). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — сказал Швецов.

Он добавил, что средства на счетах жителей страны никуда не денутся, но новые финансы туда уже не пойдут. Альтернативной системой накоплений россиян на длительный срок, имеющей достаточный налоговый стимул, может стать проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Банк России осенью представил проект ИИС-III, который будет сочетать ряд параметров двух имеющихся ИИС, а также рассчитан на частные инвестиции от десяти лет.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому продлевается заморозка накопительной пенсии до конца 2023 года. Данный документ вступит в силу с 2021 года.

Накопительная пенсия у россиян заморожена с 2014 года. Отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть пенсии, то есть идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.​