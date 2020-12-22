РИАМО - 22 дек. Новую станцию столичной подземки в районе Фили-Давыдково в следующем году могут назвать в честь МЧС РФ, сообщает «Интерфакс».

Проект новой станции метрополитена представили премьер-министру страны Михаилу Мишустину, когда он прибыл в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

«Правительство Москвы пошло нам навстречу и, в общем-то, предоставило нам эту станцию метро. Она будет с нашей символикой. Надеемся, что в следующем году нам откроют эту станцию», - сказали сотрудники центра.

Они уточнили, что большинство горожан положительно относятся к такому названию, сославшись на результаты проведенного опроса.​

Планы по строительству метро до 2023 года>>