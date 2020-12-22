РИАМО - 22 дек. Столичное правительство упростило порядок предоставления грантов владельцам коммерческой недвижимости в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Собственники торговых объектов, точек общественного питания, бытовых услуг и гостиниц смогут воспользоваться мерами антикризисной поддержки для компенсации имущественных и земельных платежей», - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на сегодняшний день на рассмотрении правительства города находится порядка 290 заявок на получение грантов от владельцев коммерческой недвижимости.

«Несколько положительных решений уже принято: поддержку получат владельцы 21 объекта, среди которых пять гостиниц, два торговых центра, четыре магазина, девять кафе и ресторанов и один банный комплекс. Общий объем средств составил 26,7 миллиона рублей», - добавил Ефимов.

Он отметил, что данные изменения позволят ускорить процедуру рассмотрения заявок на получение грантов. Заявки можно подать через портал www.investmoscow.ru до конца 2020 года.

Летом столичное правительство уже упрощало условия предоставления поддержки для компенсации имущественных и земельных платежей собственникам коммерческой недвижимости.

Тогда одним из условий получения гранта в Москве было снижение арендной платы всем без исключения арендаторам на объекте недвижимости. Но так как часть арендаторов на объекте могла работать (продуктовые магазины, аптеки), то нужды в уменьшении арендной платы для них не было. Поэтому это условие было скорректировано. Теперь для получения гранта нужно снизить совокупный размер платежей за аренду на объекте не меньше чем на 50%.

«Благодаря внесенным сейчас изменениям в случае превышения в расчетах претендента суммы гранта над размером подлежащих компенсации налогов уполномоченные органы правительства Москвы смогут самостоятельно ― при согласии претендента ― эту ошибку исправить, не приостанавливая процесс рассмотрения заявки на срок, необходимый для получения скорректированного расчета», ― пояснил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Кроме того, по новым условиям арендная плата на объекте должна быть уменьшена не меньше чем на 50% совокупно за март, апрель, май и июнь.

Он уточнил, что претендентам, которые не успели до подачи заявки зарегистрировать в Росреестре допсоглашения об уменьшении арендной платы своим арендаторам, разрешается предоставить их в процессе рассмотрения заявки.

«Также устранены неопределенности, которые усложняли процедуру рассмотрения заявок», - добавил Пуртов.