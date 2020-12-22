РИАМО - 22 дек. В столице задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», – сказала Иванова.

По данным следствия, мужчина 1971 года рождения, который частично признал вину, 14 и 18 декабря совершил преступление против половой неприкосновенности девочки. Потерпевшая рассказала о произошедшем своим родителям, которые обратились за помощью в правоохранительные органы, добавила она.

По ее словам, на текущий момент задержанному предъявлено обвинение. В ближайшей перспективе следователи намерены ходатайствовать перед районным судом столицы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.