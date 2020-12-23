РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду ответит на вопросы жителей в рамках онлайн-встречи.

«Дорогие друзья! В среду, 23 декабря, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы в режиме онлайн. Обсудим тему праздничного оформления города и поселков, реализацию программы «Зима в Подмосковье» и предстоящие новогодние каникулы», — написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свои вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8 (800) 600-21-85.

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте главы в Instagram и на странице «ВКонтакте» в среду в 18:00.