РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. В нескольких деревнях и в селе в Домодедове ожидается отключение электроэнергии в среду, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии с 09:00 до 16:00. Обесточенные населенные пункты: деревни Тургенево, Ивановка, Калачево, Долматово», - говорится в сообщении.

Также с 9:00 до 16:00 свет отключат в деревнях Лукино и Данилово. С 9:00 до 17:00 ожидается отключение электричества в селе Константиново.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону: 8 (800) 700-40-70.