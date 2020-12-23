РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Бесплатный мастер-класс по суставной гимнастике пройдет для жителей Люберец до 60 лет в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 23 декабря, культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на мастер-класс по суставной гимнастике «Легкий шаг». Занятие для люберчан до 60 лет проведет руководитель студии «Ступень здоровья» Ирина Королева», - говорится в сообщении.

Начало в 09:00. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57. КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №30.