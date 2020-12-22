РИАМО - 22 дек. В условиях самоизоляции из-за распространения Covid-19 в уходящем году жители России стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «ЮKassa».

Эксперты подчеркивают, что самоизоляция значительно изменила потребительское поведение жителей страны.

«В 2020 году обороты платежей у интернет-магазинов с физическими товарами выросли в два раза относительно 2019 года, у сервисов с цифровым контентом — во столько же», — говорится в сообщении.

В этом году также увеличились обороты платежей у онлайн-площадок с образовательными курсами, тренингами и мастер-классами — на 27%. Чуть меньший рост этого показателя был у сервисов доставки готовой еды и продуктов — на 22%.

Средний чек на готовую еду и продукты с доставкой вырос в 3,4 раза в 2020 году по сравнению с 2019 годом (он увеличился с 498 до 1681 рубля).

Кроме того, средний чек увеличился и в интернет-магазинах с физическими товарами, которые можно получить с доставкой — в 2,1 раза (до 1833 рублей). При этом подписки на цифровые платформы уменьшились в цене на 28%, их средний чек равен 536 рублям.​