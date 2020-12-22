РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Три автомобиля столкнулись на улице Северная в подмосковном Подольске во вторник вечером, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Авария произошла во вторник вечером. Столкнулись три автомобиля (Volvo, Renault и Dodge - ред.). Из-за аварии было временно приостановлено троллейбусное движение (так как машины мешали проезду - ред.)», - сказал очевидец.

Как сообщил сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, в результате данного ДТП никто не пострадал.