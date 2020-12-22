РИАМО - 22 дек. В Подмосковье свыше 1,2 тысячи жителей старше 50 лет приняли участие в мероприятиях по профессиональному обучению, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, мероприятия проходили в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«Самыми востребованными направлениями в обучении являются: инженерное дело, управление государственными закупками, бухгалтерия, кадровое делопроизводство и информационные технологии», - говорится в сообщении.

Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» организовал мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию, предназначенному для тех, кто пострадал от последствий распространения коронавируса.

Уроки помогают сфере занятости населения и дают возможность получить дополнительные профессиональные навыки.

Записаться на обучение возможно через портал.