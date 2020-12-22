РИАМО - 22 дек. 14,724 тысячи постановлений по нарушениям чистоты и порядка вынесли в Подмосковье в 2020 году, для их выявления и пресечения были созданы административные комиссии, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.

Лидерами, которые разделили между собой первое, второе и третье места среди муниципалитетов, где проживает от 100 до 200 тысяч граждан, стали Солнечногорск – 1736, Клин – 705, Серпухов – 428. На четвертом месте расположился Дмитров – 390. Среди городских округов с населением более 200 тысяч человек наиболее активными стали административные комиссии Красногорска – 784 постановления, Сергиева Посада – 597 и Орехово-Зуева – 588.

«Среди малонаселенных округов с населением до 100 тысяч жителей активнее всего поработали административные комиссии в Рузе – 434, Талдоме – 290, Шаховской – 243, Дубне – 238», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях региона с начала 2018 года. Они пресекают нарушения чистоты, порядка и благоустройства, которые совершаются физлицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.