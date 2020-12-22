РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В международном конкурсе церковной фотографии молодой житель Люберец одержал победу в номинации, в которой храм стал главным объектом композиции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Накануне объявили итоги международного конкурса церковной фотографии «Осень». Две работы молодого люберчанина Павла Нырикова завоевали первое и третье места в номинации «Храм». Кроме того, его фотоработы попали в категорию «Выбор жюри», - говорится в сообщении.

На фотографии «Дождливым днем в Крылатском», завоевавшей первое место в номинации, автор запечатлел храм Рождества Пресвятой Богородицы. Третье место жюри также присудило работе Павла Нырикова – «Истра, Новоиерусалимский монастырь».

Международный конкурс церковной фотографии проходил с 1 октября по 11 декабря в 11 номинациях.