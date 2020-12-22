РИАМО - 22 дек. В Москве к концу рабочей недели ожидается сильный снег, к 26 декабря в городе может выпасть более трети от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В столице во вторник и среду существенные осадки маловероятны, а температура днем будет находиться в рамках нормы: минус 2 – минус 4 градуса.

«Но затем небо затянут поля фронтальной облачности, и к субботе в мегаполисе выпадет более 1/3 месячного объема снега, а температура вновь повысится к выходным до 0 градусов», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, сильный снег прогнозируют в Москве и Подмосковье 25 декабря. Также ожидаются метель, гололедица, сильный ветер и снежные заносы.

Норма осадков в декабре составляет 52 миллиметра.

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