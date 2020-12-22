РИАМО - 22 дек. Минтранс Подмосковья предупредил водителей о тщательном соблюдении правил дорожного движения в связи с гололедицей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во вторник в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Возможна гололедица, ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, температура воздуха до минус 5 градусов. Ночью температура может опуститься до минус 11 градусов.

«В случае необходимости будет проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами на интенсивных участках дорог, маршрутах движения общественного транспорта, спусках, подъемах и подъездах к социально значимым объектам», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим, быть внимательными в черте города.

Пешеходам лучше ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу по пешеходным переходам, носить световозвращатели в темное время суток.