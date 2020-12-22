РИАМО - 22 дек. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который запрещает физлицам использовать так называемый веселящий газ (закись азота) для целей, не связанных с медицинским применением, сообщает ТАСС.

Данный документ вступит в силу с 1 января следующего года.

«Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения», - говорится в сообщении.

Согласно закону, в стране запрещается сбыт данной продукции, а также пропаганда, в том числе в Сети, ее использования и распространение информации о продаже закиси азота не в целях производства пищевой продукции и не для медицинского, промышленного или технического применения.

Также уточняется, что закись азота – это одурманивающее вещество, именно поэтому его нельзя использовать не по назначению, а «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью».

Перечень одурманивающих веществ будет определять российское правительство.

«Продавцы часто злоупотребляют тем, что прямого запрета в законе нет, пишут на этом основании, что употребление, продажа и покупка законны. Но на самом деле они умалчивают ключевой момент - закись азота в принципе не предназначена для употребления внутрь человека. Только в медицинских целях, когда он употребляется в качестве наркоза», - отметила один из авторов законопроекта, депутат Наталья Костенко.

Закись азота на сегодняшний день используется для медицинских целей, например, при наркозе, а еще в промышленности — для консервирования или хранения продуктов. Употребление человеком данного газа может привести к угнетению дыхания, сердечной недостаточности, гипоксии. Имели место и смертельные случаи.​​