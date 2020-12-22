РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Энергетики Подмосковья построили новую трансформаторную подстанцию для электроснабжения медицинской компании в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«АО «Мособлэнерго» построило новую трансформаторную подстанцию в Подольске. Подстанция построена для электроснабжения медицинской компании «Орторент». Работы провело Подольское производственное отделение Домодедовского филиала компании», - говорится в сообщении.

ООО «Орторент» производит медицинское оборудование для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервных систем.