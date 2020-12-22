РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 дек. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 44 случая Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 3 072 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 498 случаев коронавируса.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили 44 случая Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 3 072 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 141 204 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 2 719 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 100 028 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.