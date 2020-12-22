РИАМО - 22 дек. Соглашение об информационном взаимодействии, которое было подписано правительством Москвы и Росимуществом, позволит повысить эффективность системы управления объектами недвижимости, что находятся в федеральной и городской собственности, а также перевести сотрудничество сторон в электронный вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты Росимущества уже имеют доступ к информационной системе реестра единых объектов недвижимости города Москвы, которая, в свою очередь, наполняется графическими слоями с объектами реестра федерального имущества: земельными участками, зданиями и сооружениями», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что соглашение обеспечит единый порядок учета и ведения недвижимого имущества на территории столицы с применением современных технологий и реализованных в столице IT-решений. Также речь идет и об организации эффективного процесса электронного документо­оборота, который сократит сроки перераспределения имущества для решения приоритетных задач развития города.

Руководитель Росимущества Вадим Яковенко отметил, что сотрудничество направлено на выработку единых подходов к цифровизации системы управления имуществом. Так, объединив и унифицировав технические решения, будут ускорены процессы принятия управленческих решений. Это повысит качество оказания госуслуг гражданам и бизнесу.

Ближайшая перспектива после подписания договора предполагает подписание протоколов, призванных детализировать вопросы сотрудничества сторон.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что специалисты Росимущества оценили достоинства информационных систем, используемых в работе департамента городского имущества. Так, взаимодействие ведомств поможет с выбором лучших цифровых решений для эффективного управления, распоряжения имуществом и обмена опытом.

На текущее время Москва – один из лидеров в области цифровизации госуправления среди крупнейших городов мира. Так, столица заняла 18 место в рейтинге цифровой трансформации 100 наиболее развитых мегаполисов мира Services Globalization Index.

На данный момент 70% госуслуг правительства Москвы в имущественно-земельной сфере (23 из 35) представлены в электронном виде. Подача заявления в онлайн-режиме ускоряет и упрощает процесс их получения. В 2021 году они перейдут в цифровой формат.