РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 6 938 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1498 случаев заболевания коронавирусом.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 41 случай заболевания. Всего в округе зафиксировали 6 938 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 141 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 719 человек. Выздоровели и выписались 100 028 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.