РИАМО – 22 дек. Опрос ВЦИОМ показал, что россияне стали чаще дарить на Новый год деньги, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Нам не хватает денег. Поэтому 20% - каждый пятый опрошенный - будет в этом году дарить на Новый год деньги. И это самое высокое значение за 15 лет измерений. В 2005 году только 4% россиян опрошенных обещали дарить деньги. В 2011 уже 10%, а в 2016 - 13%», - сказал Федоров.

По его словам, самым распространенным вариантом подарка на Новый год у россиян стали конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Их планируют дарить 27% опрошенных. Среди популярных вариантов также названы игрушки, деньги, сувениры, парфюмерия и косметика.

«А что мы сами хотим получить в подарок? Может быть деньги? «Да» говорят 12% опрошенных. Больше же всего мы ждем путевки в туристическую поездку, на отдых. <...> Это самое частое ожидание - 13%», - добавил Федоров.

Далее по убыванию (при ответе на закрытый вопрос с предложенными вариантами) на Новый год россияне также хотят получить мобильный телефон, конфеты и спиртные напитки, и парфюмерию с косметикой.

Среди планов на новогоднюю праздничную неделю самым распространенным желанием респондентов стали прогулки на природе. Так проводить время намерены 30% опрошенных. 23% респондентов хотят сходить в гости. При этом на сегодняшний день с планами на новогодние каникулы определись 58% опрошенных.​