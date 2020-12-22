РИАМО - 22 дек. Западные циклоны и их атмосферные фронты принесут в Москву и Подмосковье метель, к концу этой рабочей недели в регионе прогнозируется сильный снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«При этом температура будет превышать климатическую норму, но останется преимущественно отрицательной. Высота снежного покрова увеличится», - говорится в сообщении.

Во вторник прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В столице температура будет в пределах минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 5 - 0 градусов. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Местами ожидается гололедица.

В Московском регионе 23 декабря местами прогнозируется небольшой снег и гололедица, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью в Москве будет минус 8 - минус 6 градусов, по области – минус 11 – минус 6 градусов. Днем в городе минус 5 – минус 3 градуса, в Подмосковье – минус 8 – минус 3 градуса.

Небольшой снег и гололедица сохранятся в регионе 24 декабря. Ночью в мегаполисе будет от минус 9 до минус 7 градусов, по области - от минус 12 до минус 7 градусов. Дневная температура в столице – минус 3 – минус 1 градус, в Подмосковье- минус 6 – минус 1 градус.

25 декабря ночью в регионе прогнозируется снег, местами метель. В Москве ночью ожидается от минус 5 до минус 3 градусов, по Московской области – от минус 8 до минус 3 градусов. Днем пойдет сильный снег, ожидается гололедица, местами метель, снежные заносы. Температура в городе будет от минус 2 до 0 градусов, в Подмосковье – от минус 5 до 0 градусов. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В регионе 26 декабря также прогнозируется снег, ночью и днем температура будет в пределах минус 5 – 0 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

27 декабря в столице и Подмосковье местами пройдет небольшой снег, в течение суток температура будет от минус 10 до минус 5 градусов.

Какая погода будет в новогоднюю ночь>>