РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 дек. В домодедовской поликлиники со 2 по 6, а также 8 и 9 января 2021 года пройдет вакцинация от коронавируса, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В городской поликлинике ДЦГБ в праздничные дни 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2021 года будет осуществляться вакцинация против Covid-19», - говорится в сообщении.

Желающие привиться должны до 31 декабря 2020 года записаться на прием в центр ИФА (кабинет №103) для предварительного определения показаний или противопоказаний к вакцинации.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (496) 794-30-91 и 8 (496) 793-01-12 по будням с 8:00 до 16:00. В праздничные дни телефоны работать не будут.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

- Россияне назвали главной победой 2020 года создание вакцины от коронавируса. На втором месте оказалось мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Россияне назвали пандемию Covid‑19 главным событием 2020 года. На втором месте по важности стал конфликт в Нагорном Карабахе.

- В России не выявили значимых изменений в штамме коронавируса. Covid-19, как и любой вирус, постоянно изменяется, он накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» следит за изменениями вируса в стране, чтобы оценить, могут ли тест-системы выявить данный вирус, эффективны ли препараты и не появился ли более опасный штамм.

- Посетителей столичных развлекательных заведений, работающих после 23:00 вопреки указу мэра, не штрафуют, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 498 больных. В Москве - 7 237.

- Через пять-семь лет новая коронавирусная инфекция может стать еще более заразной, но при этом вызывать меньше осложнений. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

- За минувшие сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 10 540.