РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. АО «Мособлэнерго» повысило безопасность электроснабжения дачного кооператива Солнечное в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На улице Солнечная было зафиксировано провисание линии электропередачи. Провода висели над забором одного из участков кооператива и мешали жителям.

«Для повышения надежности электроснабжения и безопасной эксплуатации линий электропередачи работники Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» заменили устаревшую деревянную опору на новую железобетонную, а также подтянули провода и установили дополнительный светильник», - говорится в сообщении.

Работы провел Мытищинский филиал компании.