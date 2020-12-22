РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. При запуске петард и салютов жителям Балашихи необходимо быть крайне внимательными и соблюдать базовые меры предосторожности, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители Балашихи! Очень популярно стало сопровождать праздники различными спецэффектами, вызванными пиротехническими изделиями. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, которые могут испортить праздник, покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию», - говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.

Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара или могут попасть в людей.

При эксплуатации пиротехники категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, а также направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в костер. Нельзя носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу.

Запрещено запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования. Нельзя наклоняться над изделием во время его использования, применять изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями.

Запрещается использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов), а также запускать салюты с балконов и лоджий. Нельзя разбирать петарду.

«Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия! Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!» - заключается в материале.