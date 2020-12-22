РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. Жители городского округа Мытищи смогут сдать ели на переработку по двум адресам, сообщается на сайте администрации горокруга.

В начале грядущего года в Подмосковье вновь стартует традиционная акция «Подари своей елке вторую жизнь». Она будет проходить в третий раз и продлится до 15 февраля. Собранные ели отправят на вторичную переработку: из некогда праздничных деревьев с помощью дробильной установки сделают щепу.

«В Мытищах часть щепы, полученной по итогам прошлой акции, использовали в качестве естественного настила на дорожках в Центральном городском парке, часть – для подкормки растений, предпочитающих кислую почву. В этот раз бывшие в употреблении ели можно будет принести по адресам: улица Мира, 3 (территория ЦПКиО); Олимпийский проспект, 48, корпус 4 (напротив)», - говорится в сообщении.

В каждом городском округе Подмосковья откроют в среднем по два специальных брендированных пункта приема елок. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, экологическая акция очень востребована жителями, наблюдается высокая вовлеченность населения в раздельный сбор отходов.