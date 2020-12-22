РИАМО - 22 дек. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает право экс-главы государства претендовать на пожизненную квоту сенатора, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу», — говорится в сообщении.

В соответствии с документом, президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно - в случае его отставки, может получить место в Совете Федерации пожизненно на основе заявления.

Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. ​