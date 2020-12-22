РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. ГИБДД подмосковных Люберец будет работать в новогодние праздники по измененному графику, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Работа отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в период проведения новогодних и рождественских праздников по оказанию государственных услуг по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности будет осуществляться 31 декабря с 9:00 до 15:00; 2, 5, 6, 8, 9 января 2021 года - с 9:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Обеденный перерыв будет с 13:00 до 14:00.

Также жителям округа напомнили о возможности обращения по вопросам регистрации автомобиля, замены или выдачи водительского удостоверения через портал госуслуг.

«Благодаря возможности работы в режиме онлайн вы можете выполнить ряд действий, которые помогут быстро и без бюрократических проволочек получить желаемые услуги. Достаточно заполнить несколько заявлений и собрать перечень указанных документов», - отмечается в материале.

Там же можно оплатить соответствующие госпошлины за оказание необходимых услуг. Оплата установленных сборов и платежей также будет возможна в кассовых узлах, расположенных на территории отдела ГИБДД.