РИАМО - 22 дек. Больше всего новых выявленных случаев коронавируса за сутки в Подмосковье зарегистрировано в Красногорске (198) и в Сергиевом Посаде (146), всего в области выявили 1498 новых случаев, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания не выявили в Бронницах, Звездном городке, Протвине, Талдоме, Молодежном, Пущине, по одному — в Кашире, Красноармейске, Лотошине. По два случая — во Власихе, в Шаховской, Серебряных Прудах, по три — в Лыткарине, Рошале, Павловском Посаде, пять — в Ступине.

По шесть случаев — в Черноголовке, Озерах, по восемь — в Чехове, Шатуре, Электрогорске, Рузе, по девять — в Реутове, Волоколамске и Дубне. По десять случаев выявили в Химках и Котельниках.

По 11 — в Можайске, Лосино-Петровском, по 12 — во Фрязине, Ивантеевке, 13 — в Долгопрудном, 16 — в Дзержинском, по 17 — в Домодедове, Наро-Фоминске, Егорьевске и Богородском округе.

20 случаев выявили в Жуковском, 21 — в Воскресенске, 22 — в Лобне, 23 — в Люберцах, Серпухове, по 24 — в Коломне, Пушкине, по 26 — в Клину и Краснознаменске, 27 — в Солнечногорске, 29 — в Ленинском, 30 — в Электростали.

31 случай выявили в Мытищах, по 36 — в Луховицах и Зарайске, 39 — в Истре, 40 — в Балашихе, 41 — в Подольске, 44 — в Щелкове, 46 — в Орехово-Зуеве, 56 — в Дмитрове, 68 — в Одинцове, 82 — в Раменском округе, 83 — в Королеве.

В Московской области за пандемию выявлено 141 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2719 человек. Выздоровели 100 028 пациентов.

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Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

- Россияне назвали главной победой 2020 года создание вакцины от коронавируса. На втором месте оказалось мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Россияне назвали пандемию Covid‑19 главным событием 2020 года. На втором месте по важности стал конфликт в Нагорном Карабахе.

- В России не выявили значимых изменений в штамме коронавируса. Covid-19, как и любой вирус, постоянно изменяется, он накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» следит за изменениями вируса в стране, чтобы оценить, могут ли тест-системы выявить данный вирус, эффективны ли препараты и не появился ли более опасный штамм.

- Посетителей столичных развлекательных заведений, работающих после 23:00 вопреки указу мэра, не штрафуют, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 498 больных. В Москве - 7 237.

- Через пять-семь лет новая коронавирусная инфекция может стать еще более заразной, но при этом вызывать меньше осложнений. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

- За минувшие сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 10 540.