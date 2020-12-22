РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец к апрелю 2021 года могут открыть новое пожарное депо, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник он осмотрел построенное здание депо.

«Наличие собственного пожарного депо - огромное подспорье для безопасности жителей поселка Октябрьский и близлежащих поселков. На улице Старый Двор построили новое современное здание на восемь единиц спецтранспорта, оно рассчитано на 78 сотрудников. Планируем, что к апрелю оно будет готово под ключ», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что здание депо готово. Необходимо укомплектовать его мебелью и техникой, а также набрать штат сотрудников.

Стоимость проекта составила 33 миллиона рублей, 22 из которых выделили власти Московской области.