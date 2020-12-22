РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Жители Балашихи старшего возраста приняли участие в конкурсе «Подарок Деду Морозу», его победительница Лидия Пилевина представит одну из своих работ на областном конкурсе «Рождественские пряники», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Конкурс стартовал 18 ноября в рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» и был приурочен к празднованию Дня рождения Деда Мороза - главного сказочного персонажа на празднике Нового года. В течение месяца организаторы принимали творческие поделки от старшего поколения жителей Балашихи, сделанные своими руками с использованием различных материалов.

«Жюри оценило 142 работы, заявленные на конкурс. Единогласно победителем признана Лидия Пилевина. Одна из ее работ «Рождественские пряники» будет направлена на областной конкурс с одноименным названием», - говорится в сообщении.

Все участники получили памятные дипломы. Организаторами конкурса выступили: ГБУ СО Московской области «Межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания населения».