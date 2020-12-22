РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Ордена Пирогова, медали Луки Крымского и благодарности губернатора Московской области вручили медикам в подмосковном Красногорске во вторник, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«С чувством огромной благодарности и глубокого уважения вместе с заместителем министра здравоохранения Подмосковья Ольгой Гребневой вручили нашим медикам высокие федеральные и областные награды: ордена Пирогова, медали Луки Крымского, благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она обратилась со словами благодарности ко всем медикам: врачам и медсестрам участков и стационаров, фельдшерам и водителям скорой помощи, техническому персоналу больниц.

«Низкий вам поклон за вашу работу, не устаем говорить спасибо. Мира, добра, благополучия и здоровья!» - заключила глава муниципалитета.