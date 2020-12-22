РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковной Балашихи проконтролируют наличие тахографа на транспорте, осуществляющем грузопассажирские перевозки, рейд завершится 27 декабря, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«С 21 по 27 декабря 2020 года на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф». Оно направлено на снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактику нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроль оснащения транспортных средств тахографами», – говорится в сообщении.

Несоблюдение водителями режима труда и отдыха является одной из самых распространенных причин ДТП с участием транспорта, осуществляющего грузопассажирские перевозки. В результате усталости водитель становится невнимательным, координация действий нарушается, движения замедляются, и он засыпает, что ведет к ДТП.

Решением этой проблемы является тахограф – техническое средство, предназначенное для регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также режиме труда и отдыха их водителей.

Тахограф – обязательное устройство на грузопассажирском транспорте. Контроль водителей с помощью тахографа позволяет сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить.

Тахограф не дает возможности водителям халатно относиться к своим обязанностям – покрывать время несанкционированного простоя за счет высокой скорости. Показания тахографа – правовая защита водителя, так как они являются юридически верными данными.