РИАМО - 22 дек. Опрос ВЦИОМ показал рекордное желание россиян отмечать Новый год дома, об этом заявили 82% респондентов, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Очевидно, что Новый год - это самый популярный праздник. <...> Сегодня мы видим самый массовый ответ: 82% будут отмечать дома. Всегда на первом месте дом у нас был, но сейчас значение этого показателя только выросло», - сказал Федоров.

По его словам, это связано с действием ограничений из-за пандемии Сovid-19 и закрытием развлекательных учреждений. При этом в 2019 году отмечать Новый год дома планировали 78%, а в 2018 году - 80% респондентов.

«В гости пойдут 5% опрошенных. Это, кстати, абсолютный минимум за все время измерения. <...> На даче - 4%, в ресторане - 0%. Хотя в прошлом году было 5%», - добавил Федоров.​

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