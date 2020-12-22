РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. В Балашихе за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3790 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1498 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 141 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 100 028 человек выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 2 719 человек. 3 790 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 40)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

- Россияне назвали главной победой 2020 года создание вакцины от коронавируса. На втором месте оказалось мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Россияне назвали пандемию Covid‑19 главным событием 2020 года. На втором месте по важности стал конфликт в Нагорном Карабахе.

- В России не выявили значимых изменений в штамме коронавируса. Covid-19, как и любой вирус, постоянно изменяется, он накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» следит за изменениями вируса в стране, чтобы оценить, могут ли тест-системы выявить данный вирус, эффективны ли препараты и не появился ли более опасный штамм.

- Посетителей столичных развлекательных заведений, работающих после 23:00 вопреки указу мэра, не штрафуют, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 498 больных. В Москве - 7 237.

- Через пять-семь лет новая коронавирусная инфекция может стать еще более заразной, но при этом вызывать меньше осложнений. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

- За минувшие сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 10 540.