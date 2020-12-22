РИАМО - 22 дек. По результатам опроса ВЦИОМ, жители России назвали спортсменом 2020 года чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Это (спортсмен года - ред.) Хабиб Нурмагомедов. Его больше всего опрошенных — 10% — назвали его спортсменом года. На втором месте (футболист - ред.) Артем Дзюба — 8%», — сказал Федоров.

По его словам, с результатом 2% третье место поделили хоккеист Александр Овечкин, фигуристка Алина Загитова и теннисист Даниил Медведев.

Ранее Нурмагомедов победил в поединке с американским бойцом MMA Джастином Гэйтжи на турнире UFC 254. После этого он объявил о завершении спортивной карьеры. Россиянин провел 29 боев, при этом ни одного не проиграл.