РИАМО - 22 дек. Двое молодых людей были задержаны сотрудниками Росгвардии в Подмосковье, злоумышленники переклеивали на дорогую технику штрих-коды с дешевого товара, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Вечером экипаж группы задержания Подольского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый гипермаркет, расположенный на Пролетарском проспекте», – говорится в сообщении.

Оказалось, что молодые люди попытались похитить из магазина пару дорогих кофемашин, однако сотрудница, которая была на кассе, заметила несоответствие товара его цене. Далее она нажала тревожную кнопку, которая и стала сигналом для выезда группы.

Росгвардейцы задержали, а после доставили злоумышленников в полицию для дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались 17-летний и 19-летний жители столицы и Ростовской области. Сумма ущерба составила порядка 130 тысяч рублей.

По факту данного происшествия начата проверка.