РИАМО - 22 дек. В среду, 23 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в формате ВКС пройдет пресс-конференция председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Журналисты смогут подключиться к мероприятию по zoom и задать свой вопрос.

Среди тем, которые планируется осветить:

• наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2020 году;

• деятельность областного парламента в текущем году;

• планы Думы на следующий год.

Аккредитация представителей СМИ до 18:00 22 декабря по телефону: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Данные для входа в zoom-конференцию будут разосланы аккредитованным журналистам накануне, 22-го декабря.

Будем рады видеть вас в zoom на традиционной итоговой пресс-конференции Игоря Брынцалова!