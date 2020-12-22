РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В городском округе Мытищи выявили 31 новый случай коронавируса за сутки, всего в муниципалитете зафиксировали 5 334 подтвержденных случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 141 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 719 человек. Выздоровели и выписались 100 028 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 5 334 случая заболевания (плюс 31)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.