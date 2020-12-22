РИАМО - 22 дек. Первая всероссийская выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет с 22 января по 14 февраля 2021 года в столичном Гостином дворе, мероприятие приурочено к 190-летию первой всероссийской мануфактурной выставки, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«В течение трех недель на выставочной площадке Гостиного двора посетители смогут ознакомиться с выдающимися работами современных фотографов и художников, показывающих уникальную природу и архитектуру России, соприкоснуться с современными шедеврами православного искусства, увидеть уникальные изделия музейного уровня современных мастеров декоративно-прикладного искусства из более чем 40 регионов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также у гостей выставки-форума будет возможность приобрести продукцию лучших предприятий народных художественных промыслов России.

Помимо выставочной части, в зоне атриума будет организована деловая и культурная программы. Первая неделя будет посвящена обсуждению уникальности России, в дискуссии будут участвовать политики, деятели искусства и культуры, известные блогеры.

Вторая неделя будут представлена интересными социальными программами и проектами российских корпораций и некоммерческих организаций, реализуемых на благо России. На третьей неделе состоится показ мод современных российских кутюрье и концертная программа.