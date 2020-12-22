РИАМО - 22 дек. Самым главным приоритетом для российского здравоохранения жители страны считают обеспечение пациентов доступными лекарствами и ликвидацию дефицита препаратов, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«На первое место - <...> обеспечение пациентов доступными лекарствами и ликвидация дефицита препаратов», - сказал Федоров.

По его словам, вторым наиважнейшим приоритетом здравоохранения респонденты назвали укомплектование штатов медицинского персонала. На третьем - расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях.

Одними из главных приоритетов также считают обеспечение денежных выплат медикам, которые работают с больными коронавирусом, ремонт больниц и поликлиник и строительство новых медучреждений.

Россиян также спросили о том, как отечественная система здравоохранения справлялась с пандемией коронавируса.

«Самый популярный вариант ответа, 48% его выбрали, - сделали все возможное. Ни больше, ни меньше», - сказал Федоров.

23% опрошенных считают, что сделано очень мало. 22% респондентов считают, что работники здравоохранения приложили сверхусилия, 7% затруднились с ответом.​