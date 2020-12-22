РИАМО - 22 дек. В Западном административном округе Москвы начато переселение жителей 47 домов, новоселье уже отпраздновали более 1,7 тысячи семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«С момента запуска программы реновации и до настоящего времени на западе столицы обеспечено начало переселения жителей из 47 домов в 11 новостроек в четырех районах: Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В программу реновации жилищного фонда в Западном округе включили 559 домов, в которых проживает более 37 тысяч семей. Для волнового переселения подобрано 47 «стартовых» площадок.

«Сейчас в ЗАО в стадии проектирования и строительства находятся 24 объекта, введено в эксплуатацию 13 новостроек. В рамках утвержденных проектов планировок территорий запланировано строительство почти 50 социальных объектов», – добавил Левкин.

Горожанам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, согласно единому стандарту программы реновации.