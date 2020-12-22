РИАМО - 22 дек. Жители Москвы рассчитывают тратить на новогодние подарки от 10 тысяч рублей, это стало известно благодаря опросу россиян, которые проживают в разных регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы компании «AliExpress Россия».

«75% россиян рассчитывают в этом году потратить на новогодние подарки не более 5 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы отдать 19% респондентов. При этом больше всего (сумму от 10 тысяч рублей) выделят на подарки жители Москвы (9% респондентов), Поволжья, Сибири и Юга России (по 5% опрошенных жителей регионов)», – говорится в сообщении.

Среди самых распространенных товаров, которые дарят во время Нового года в России были отмечены десять позиций, а именно конфеты – 58%, чай и кофе – 37%, новогодние фигурки, подсвечники и свечи – 35%, алкогольные напитки – 28%, елочные игрушки и новогодние украшения – 25%, посуда и одежда – 23%, кухонная утварь – 21%, бытовая техника – 19%, настольные игры – 18%, а также постельное белье – 13%.

Мужчины предпочитают дарить бытовую технику и алкоголь. Женщины выбирают более практичные подарки, в числе которых продукты питания, посуда одежда, а также они дарят сувениры.

Опрос провели компания «AliExpress Россия» совместно с исследовательской компанией ResearchMe. Они также узнали, что основной спрос жителей России на площадке AliExpress пришелся на электронику, игрушки, товары для хобби, а еще смартфоны.

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