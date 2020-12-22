РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. Депутат Государственной думы РФ, Герой России, летчик-космонавт, член партии «Единая Россия» Максим Сураев поздравил с наступающими праздниками детей в Мытищинском социально-реабилитационном центре «Преображение», сообщается на сайте администрации горокруга.

Сураев посетил Мытищинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Преображение». Дети специально к этой встрече подготовили сказочный спектакль под названием «Снегом занесло». Несколько месяцев они готовились к празднику, создавали вместе с педагогами костюмы, учили песни и стихотворения.

«Мы все создаем вместе. Самое ожидаемое – это украшение нашей елки. Дети сами активно принимают участие. Что-то из игрушек создают своими руками, для них это важный момент подготовки к Новому году», - сказала исполняющая обязанности директора центра «Преображение» Светлана Лысякова.

Сураев совместно с начальником Мытищинского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Ириной Скворцовой поздравили детей, которые сейчас находятся в центре, и вручили им подарки и сладости.

«Ребята старались, ждали нас, приготовили такой замечательный спектакль. Видно было, что и волновались. Совместно с компанией «Чистая линия» приготовили детям сертификат, чтобы они съездили в Москва-Сити и увидели процесс создания мороженого, могли его попробовать. Думаю, для них это будет очень интересно», - сказал Сураев.

Ребята к встрече с космонавтом подготовили не только стихотворения, но и интересные поделки в виде снеговика, которые они с радостью вручили депутату. Эти встречи стали традиционными, Сураев не в первый раз поздравляет детей с праздниками и очень сдружился с ними.

«Каждый ребенок с нетерпением ждет новогодних праздников – время, когда могут сбыться все мечты, а мечтают юные мытищинцы о разном, но в тоже время о таких простых вещах, как игрушечные автомобили, куклы, шоколадки и конфеты. Часть этих желаний уже исполнилась в преддверии Нового года и Рождества. В качестве сувенира, который навсегда останется в центре как память о визите знаменитого космонавта, Максим Викторович украсил елку новогодней игрушкой – человек в открытом космосе», - уточняется в сообщении.