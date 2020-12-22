РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Новый въезд со стороны бульвара Строителей на парковку магазина «Ашан» в подмосковном Красногорске откроют с 25 декабря, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной деятельности Московской области.

«С 25 декабря меняется схема движения у «Ашана-Строгино» в Красногорске. Появится новый въезд на парковку гипермаркета с кругового движения на бульваре Строителей — часть парковочного пространства станет двусторонней», - говорится в сообщении.

Кроме того, изменения коснутся и пассажиров общественного транспорта. На бульваре Строителей появится остановочный пункт, который будет включен в маршруты после Нового года.

«Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков!» - заключается в материале.