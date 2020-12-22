РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. В подмосковной Балашихе инспекторы ГИБДД провели акцию «Безопасный двор», во время которой рассказали о соблюдении осторожности при передвижении на внутридворовых территориях, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Цель акции «Безопасный двор» - сокращение аварий и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

«Полицейские проинформировали жителей микрорайона городского округа о правилах безопасного поведения во внутридворовых территориях, разместили индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности на дверных ручках автомобилей и квартир», - говорится в сообщении.

Подвеска на дверной ручке транспортного средства или квартиры напомнит всем участникам дорожного движения требования правил остановки или стоянки, а также предупредит о последствиях, которые могут произойти при оставлении детей одних в салоне автомобиля или во дворе многоквартирного дома.