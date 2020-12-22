РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В Мытищинскую городскую клиническую больницу в среднем за сутки поступает 80-90 человек с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

По состоянию на вторник в Мытищинской городской клинической больнице, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, на ИВЛ - 38 пациентов, в реанимации - 67, на кислороде - 172, в стационаре - 864, из них на легких койках - 115.

«Поступило за сутки - 142 человека, в том числе 50 на легкие койки. Выписано за сутки - 147, в том числе из легких коек - 53. Пик пришелся на 17 декабря, когда за сутки в стационар поступило 157 пациентов. В среднем за сутки поступает 80-90 пациентов», - говорится в сообщении.

С 18 марта пролечено 13 275 пациентов.

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Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 498 больных. В Москве - 7 237.

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