РИАМО - 22 дек. За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечили 1212 человек, всего выздоровели и выписались 100 028 пациентов, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки в области также зафиксировали 1498 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 141 204 случая заболевания. Умерли 2719 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сейчас в региональных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

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Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

- Россияне назвали главной победой 2020 года создание вакцины от коронавируса. На втором месте оказалось мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Россияне назвали пандемию Covid‑19 главным событием 2020 года. На втором месте по важности стал конфликт в Нагорном Карабахе.

- В России не выявили значимых изменений в штамме коронавируса. Covid-19, как и любой вирус, постоянно изменяется, он накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» следит за изменениями вируса в стране, чтобы оценить, могут ли тест-системы выявить данный вирус, эффективны ли препараты и не появился ли более опасный штамм.

- Посетителей столичных развлекательных заведений, работающих после 23:00 вопреки указу мэра, не штрафуют, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 498 больных. В Москве - 7 237.

- Через пять-семь лет новая коронавирусная инфекция может стать еще более заразной, но при этом вызывать меньше осложнений. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

- За минувшие сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 10 540.