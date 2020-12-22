РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 дек. В Мытищинской городской клинической больнице от коронавирусной инфекции и пневмонии пролечили 13 159 пациентов, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В МГКБ в формате Zoom-конференции состоялся очередной круглый стол, организованный в рамках заключенного с Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени Евдокимова договора о сотрудничестве. Тема повестки дня: «Биологическая терапия заболеваний, вызванных Covid-19».

«На сегодняшний день в МГКБ от ковид-инфекции и пневмоний с подозрением на ковид пролечено 13 159 пациентов. Поэтому опыт применения биологических препаратов у нас достаточно большой. В ходе круглого стола были рассмотрены схемы лечения, которые применяются в МГКБ, обсуждены особенности составления рекомендаций Минздравов Москвы и Московской области в деле лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В целом состоялся плодотворный обмен клиническим опытом», - сказал заместитель главного врача по развитию медицинской помощи МГКБ Максим Максимов.

Со стороны МГКБ за круглым столом собрались заведующие отделений стационара, оказывающих медицинскую помощь пациентам с Covid-19, и заведующие поликлиник во главе с главным врачом МГКБ Андреем Третьяковым. В завершение участники круглого стола заполнили тесты, в которых ответили на вопросы относительно симптомов заболевания, тяжести и легкости его течения, лечения, выписки.

«Это те вопросы, с которыми врачи из «красной зоны» сталкиваются ежедневно - это и вопросы коррекции терапии, назначению других препаратов, эскалации лечения либо снижения его интенсивности», - отметил Максимов.

Тесты заполнят и врачи отделений стационара. А их результаты заведующие доложат на следующем круглом столе. Следующий круглый стол планируется посвятить теме лучевой диагностики. Ее предложил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

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Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

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