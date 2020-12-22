РИАМО - 22 дек. Россияне назвали президента страны Владимира Путина главным политиком года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«На первом месте 20-й год подряд — Владимир Путин», - рассказал Федоров.

По его словам, респондентам предлагалось ответит на открытый вопрос без предложенных вариантов. За Владимира Путина проголосовали 38% опрошенных.

На второе место поместили председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Третьим стал министр обороны России Сергей Шойгу. Завершают список политиков года глава МИДа РФ Сергей Лавров и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Федоров также добавил, что 49% респондентов, отвечая на вопрос, кого из политиков они хотели бы увидеть за новогодним столом, назвали Владимира Путина. Вторым по популярности стал Владимир Жириновский, которого назвали 29% респондентов.

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