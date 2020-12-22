РИАМО - 22 дек. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» 18 388 семей Московской области в 2020 году распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Из них 6759 семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий, 2079 семей – на получение образования ребенком (детьми) и 9550 семей – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей.

«Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года», – уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Размер выплаты в 2020-2021 годах составляет 50 тысяч рублей.

Если часть средств маткапитала была частично использована, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 году в размере не более 50 тысяч рублей, а в 2021 году в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

Заявление на выплату за этот год нужно подавать в управлении социальной защиты населения не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.

Для получения ежегодной выплаты нужно обратиться с полным комплектом документов в управление социальной защиты населения.

Как получить материнский капитал на первого и последующих детей в 2020 году>>